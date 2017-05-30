ЦСКА не устроит выход в финал Кубка Гагарина—2018, клубу нужна победа

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о целях команды на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Что будем делать для повышения посещаемости? Заполнить трибуны можно по-разному. Например, продавая билеты по 50 рублей. Но нам в этом вопросе необходима золотая середина. К примеру, в этом сезоне после изменения билетной программы посещаемость была действительно несколько ниже, чем год назад. Но с другой стороны, наша прибыль заметно увеличилась. В итоге передо мной как менеджером стоит непростая задача – как прибыль сохранить, а ещё лучше увеличить и в то же время заполнить трибуны. Ведь сейчас упор идёт на рыночную экономику, коммерциализацию, уход от бюджетного финансирования. На самом деле этот вопрос очень сложный. Мы работаем, будем стараться находить оптимальные решения. Думаю, уже в новом сезоне болельщики увидят положительные изменения.



Цель на сезон? Кубок Гагарина. Даже финал не устроит ни меня, ни руководство, наблюдательный совет, ни болельщиков», — цитирует Есмантовича официальный сайт КХЛ.