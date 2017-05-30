Маклеллан: Овечкин будет больше работать над скоростью, а не над силой

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, как будет проходить подготовка команды к новому сезону.



«Конечно, мы разочарованы результатом и чувствуем давление. Было бы ошибкой это игнорировать. Но если делать резкие шаги, то очень легко сделать команду хуже. Нужно призвать людей к ответственности и идти вперёд, как со стороны игроков, так и со стороны тренерского штаба. Что касается наших ограниченно свободных агентов – Кузнецова, Орлова, Шмидта, Бураковски, Грубауэра, Коннолли, то подписание их является нашим первым приоритетом. С Ти Джеем Оши у нас были пока только общие переговоры, многое зависит от того, каким будет потолок зарплат на следующий сезон. Если он будет около $ 77 млн, у нас будут хорошие шансы сохранить его. Выкупов контрактов и перемен в тренерском составе не ожидается.



Что касается Овечкина, то он будет думать о том, как оставаться хоккеистом, который продолжает оказывать большое влияние на игру. Сама игра становится всё быстрее, он будет тренироваться в более скоростном ключе, а не силовом», — приводит слова Маклеллана журналист АР Стивен Уайно.

«Вашингтон» не планирует обменивать Овечкина или лишать его капитанской повязки