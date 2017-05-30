«Слован» подписал контракт с голкипером Ярославом Янусом

Братиславский «Слован» подписал контракт с вратарём Ярославом Янусом, информирует официальный сайт команды. Соглашение с игроком подписано на один сезон, вместе с Барри Брастом они будут составлять вратарскую бригаду команды из Братиславы.



27-летний хоккеист ранее уже выступал за словацкую команду в Континентальной хоккейной лиге в течение трёх сезонов. В 113 проведённых матчах он одержал 54 победы, пропуская в среднем 2,56 шайбы за игру и отражая 91% бросков по своим воротам.



Ранее игрок выступал за «Спарту» и «Литвинов».

Вратарь Ярослав Янус может вернуться в «Слован»