«Вегас» получил дополнительные 24 часа для выбора игроков на драфте расширения

Новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» получит в распоряжение ещё 24 часа, чтобы сделать выбор на драфте расширения, сообщает официальный сайт лиги со ссылкой на заместителя комиссара лиги Билла Дэйли.



Списки защищённых игроков, составленные 30 командами НХЛ, будут официально переданы «Голден Найтс» 18 июня в 10 утра (17:00 мск). 21 июня в 10:00 (17:00 мск) новый клуб лиги должен определиться с составом.

Первоначально планировалось, что «Вегас» будет обдумывать свой выбор в течение 48 часов, сказал Дэйли. «Голден Найтс» выберут 30 игроков, по одному из каждого клуба НХЛ. Имена хоккеистов новой команды будут объявлены 21 июня на церемонии вручения индивидуальных наград лиги в Лас-Вегасе.

Существующие команды имеют право защитить от драфта расширения семь нападающих, трёх защитников и одного голкипера или восемь полевых игроков и одного вратаря. В списки защищённых в обязательном порядке должны быть включены все хоккеисты, имеющие на руках контракт с пунктом о невозможности обмена, если только они не откажутся от него. Игроки, которые провели в лиге менее двух лет, не подлежат процедуре драфта. Их защищать не нужно.