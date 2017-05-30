Экс-нападающий Скотт Гомес вошёл в тренерский штаб «Нью-Йорк Айлендерс»

Известный в прошлом нападающий Скотт Гомес вошёл в тренерский штаб «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает официальный сайт клуба.



За свою карьеру 37-летний Гомес сыграл в Национальной хоккейной лиге 1079 матчей за семь клубов, записав на свой счёт 756 (181+575) результативных баллов.



«Скотт принесёт большое количество новых знаний о хоккее в наш тренерский штаб. Его атакующие инстинкты, знания о силовом хоккее и способы и методы разного катания на коньках нам пригодятся", — прокомментировал назначение главный тренер клуба Даг Уэйт.

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