«Флайерз» подписали контракт новичка с Линдблумом, «Брюинз» — с Бьорком

«Филадельфия Флайерз» подписал контракт новичка с нападающим Оскаром Линдблумом, информирует официальный сайт команды. Хоккеист был задрафтован в 2014 году в пятом раунде под общим 138-м номером. В прошедшем сезоне шведский хоккеист выступал за «Брюнес».



«Бостон Брюинз» заключил соглашение с нападающим Андерсом Бьорком, информирует NBC Sports.

«Брюинз» выбрали Бьорка на драфте НХЛ-2014 в пятом раунде под общим 146-м номером. В этом сезоне 20-летний форвард выступал за университетскую команду и попал на ЧМ-2017.