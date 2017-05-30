Ринне: испытываю разочарование, не смог помочь «Нэшвиллу» в первой игре

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне после первого матча финала Кубка Стэнли—2017 с «Питтсбург Пингвинз» (3:5) выразил недовольство своей игрой. Финский вратарь пропустил четыре гола после 11 бросков.



«Моя работа — отражать броски. Какая разница, сколько их было за матч?.. Я разочарован, потому что не смог помочь своей команде. При этом „Нэшвилл“ провёл отличную игру, показал характер, сравняв счёт. Есть много хорошего, что мы должны извлечь из этого матча и сохранить на будущее. Надо быть позитивными.

Однако понимаю, что «Питтсбург» — очень мастеровитая команда и нельзя ей давать столько шансов. Если мы их урежем до минимума, избавимся от своих ошибок, то сможем победить. Например, третий гол — это неудачный отскок. Но снова повторю, что испытываю разочарование. Помочь я не смог", — рассказал Ринне.