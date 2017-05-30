«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Рикардом Йюнге

Шведский нападающий Рикард Йюнге заключил односторонний контракт на один год с «Куньлунь Ред Стар», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 30-летний хоккеист стал неограниченно свободным агентом после окончания контракта с «Нефтехимиком».



В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Йюнге принял участие в 57 встречах, сумев записать на свой счёт 40 (24+16) результативных баллов при показателе полезности «0» и 24 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 19 минут.

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