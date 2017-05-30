Форвард «Оттавы» Брассар пропустит около пяти месяцев из-за травмы плеча

Нападающий «Оттава Сенаторз» Дерек Брассар будет вынужден пропустить около пяти месяцев из-за операции на суставе плеча, информирует Yahoo! Sports.



Как сообщило руководство команды, после проигранной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» было проведено медицинское обследование, которое выявило у Брассара серьёзное повреждение плечевого сустава, требующее операции. В клубе также выразили надежду, что хоккеист успеет вернуться к началу регулярного сезона Национальной хоккейной лиги—2017/18.

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