Черри: «Питтсбургу» должно быть стыдно — в финале они делают 3 броска за период

Известный хоккейный эксперт Дон Черри подвёл итоги первого матча финальной серии Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз» (5:3).



«Сегодня «Питтсбургу» должно быть стыдно – команда в финале плей-офф делает только три броска в третьем периоде! После того как „Пингвинз“ повели со счётом 3:0, они бросили играть, поверив в победу заранее. Только вратарь Мюррей смог их спасти.

Незасчитанный гол Суббэна? Я был уверен, что там определят офсайд. Если тренер взял видеопросмотр, значит, всё видел», — приводит слова Черри Sportsnet.