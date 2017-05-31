Эллис: Ринне — один из лучших вратарей НХЛ, если не лучший

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис признался, что считает голкипера команды Пекку Ринне одним из лучших вратарей лиги, несмотря на пять пропущенных шайб в первом матче финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (3:5).

«С моего первого дня в команде Пеккс был нашим лучшим игроком. Это один из лучших, если не лучший вратарь лиги. Особенное значение для команды он имел в мои первые пару лет здесь. А ещё он очень классный парень в жизни, настоящий лидер. Думаю, он исправится. Это прекрасный голкипер, который в течение всего года был самым полезным нашим игроком», — приводит слова Эллиса официальный сайт НХЛ.