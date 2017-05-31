«Барыс» продлил контракт с защитником Ибрайбековым

Защитник Мадияр Ибрайбеков остаётся в «Барысе». Об этом информирует sports.kz. Хоккеист принял квалификационное предложение астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение между игроком и командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на два года и носит двусторонний характер.

В сезоне-2016/17 Ибрайбеков провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 10 матчей, очков не набрал, показатель полезности составил «-2». В розыгрыше Кубка Гагарина игрок участия не принял.