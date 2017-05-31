Фридман: Ковальчук хочет в «Рейнджерс», но не думаю, что те его подпишут

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман предположил, в каком из клубов НХЛ может продолжить карьеру форвард СКА Илья Ковальчук. Права на 34-летнего хоккеиста по-прежнему принадлежат его бывшему клубу – «Нью-Джерси Дэвилз».

«Кто-то сказал мне, что Ковальчук рассчитывает получить много предложений, но пока точно не знаю, кто фаворит в борьбе за него. Слышал, что он хочет перейти в «Рейнджерс», но не думаю, что ньюйоркцы собираются его подписывать. Могу предположить вариант с «Монреалем», но опять же – нужно ли это «Канадиенс»? — отметил Фридман.