Бонино: игроки «Питтсбурга» будто чувствовали, что «Нэшвилл» отыграет 3 шайбы

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино подвёл итоги первого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (5:3), в котором он стал автором двух шайб. «Пингвинз» по ходу матча вели — 3:0, позволили «Предаторз» сравнять счёт, но всё же вырвали победу.

«Большинство игроков нашей команды уже сталкивались с такими ситуациями в карьере, поэтому мы имеем возможность опираться на богатый запас знаний и оставаться в игре, несмотря ни на что. Конечно, вы никогда не ожидаете, что отдадите преимущество в три шайбы в финале Кубка Стэнли, но когда „Нэшвилл“ сравнял счёт, мы как будто чувствовали, что это произойдёт. Учитывая то, как они играли, это не стало для нас сюрпризом. Здорово, что Гюнцель в итоге спас положение.

В такие моменты, когда счёт стал равным, вам просто нужно продолжать работать на льду и оставаться в фокусе. Думаю, это сработало для «Питтсбурга» в первом матче финала», — приводит слова Бонино официальный сайт НХЛ.