Гюнцель: Бонино знает, как забивать важнейшие голы в больших матчах

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель, комментируя победу над «Нэшвилл Предаторз» в первом матче финала плей-офф НХЛ (5:3), отметил своего партнёра по команде Ника Бонино, на счету которого две заброшенные шайбы. В обоих эпизодах Бонино отличился при помощи рикошетов.

«Ник действительно знает, как забивать важнейшие голы в больших матчах. Есть ощущение, что он всегда находится в нужном месте в нужное время. Бонино великолепно действует как в защите, так и в обороне, поэтому тренеры выпускают его на лёд в любых игровых ситуациях. „Питтсбургу“ очень повезло, что такой хоккеист выступает за наш клуб. Забавно, что вчера он забросил две шайбы, ни разу при этом не потревожив Пекку Ринне, но я уверен, что он рад любым голам, как и все ребята в команде», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.