Чемпион ВХЛ «Динамо-Балашиха» может прекратить существование

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, фарм-клуб московского «Динамо», ставший обладателем Кубка Братины сезона-2016/17, может прекратить своё существование в связи с тяжёлым финансовым положением организации.



Закрытие команды планируется Центральным советом ВФСО «Динамо», которое собирается изменить всю структуру хоккейной вертикали в целях сокращения и оптимизации расходов. По имеющейся информации, такая масштабная реструктуризация может начаться в случае смены руководства клуба уже в ближайшее время.



«В связи с тяжёлым финансовым положением и регламентом КХЛ, который фактически не обязывает первую команду иметь в наличии фарм-клуб в Высшей лиге, балашихинское «Динамо» может прекратить своё существование из-за невозможности дальнейшего содержания», — пояснил источник в центральном совете «Динамо».

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