Лукашенко: в исправительных учреждениях сошьём форму для детей

Президент Беларуси Александр Лукашенко затронул проблему инвентаря для детских спортивных школ.

«Как будто это самая большая проблема. Хотя и не это проблема. Когда начали по этому хоккею обсуждать, поднимается министр внутренних дел и говорит: «Александр Григорьевич, а что за проблема? Дайте мне задание — мы в исправительных учреждениях… Для детей всё сошьём. И штаны, и даже коньки сделаем».

И он прав. Что, для детишек там форму не сошьют? Притом для любого вида спорта. И деньги останутся у нас, и копейки это будет стоить. Надо купить какой-то станок в какое-то учреждение? Ну, давайте купим его. Но этим никто не занимался», — сказал Лукашенко.