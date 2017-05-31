Рассолько: какой-то системы по работе с молодёжью в Беларуси не существовало

Бывший форвард сборной Беларуси Андрей Расолько и главный тренер минского «Юниора» рассказал о состоянии детско-юношеского хоккея в стране.

«Очень много было сделано неправильно. Какой-то системы не существовало. Условия есть, а для развития молодых ребят ничего не нет. Я работаю с молодёжью, некоторым ребятам задаю вопрос об амбициях, а они даже не хотят добиться высоких результатов. Для них попасть в Экстралигу — это потолок. Я удивляюсь этому. Они не думают об НХЛ или даже о сборной Беларуси. У них нет уверенности.

Некоторые ребята после отпуска не могут сдать элементарные нормативы. О чём после этого можно говорить? На земле они не могут сдать нормативы, на льду не могут. Приходится работать, а это всё время. Появляются проблемы со здоровьем. У меня два-три хоккеиста уже закончили», — цитирует Рассолько «Прессбол».