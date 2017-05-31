Лаури назначен ассистентом главного тренера «Лос-Анджелеса»

«Лос-Анджелес Кингз» объявил о назначении Дэйва Лаури ассистентом главного тренера Джона Стивенса. В последнее время он тренировал клуб Западной хоккейной лиги «Виктория», на МЧМ-2016 работал главным тренером сборной Канады.

«Дэйв обладает огромным опытом в качестве игрока и тренера, мы рады, что он присоединится к нашей команде. Он сыграл больше 1000 матчей в НХЛ и был отличным партнёром. Он очень внимательно относится к игрокам и приходит сюда побеждать», – прокомментировал назначение Стивенс.

Ещё одним помощником Стивенса может стать нынешний главный тренер фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» Ульф Самуэльссон.