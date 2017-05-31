Грабовский: у россиян тоже не всё получается уже много лет, канадцев не обыграли

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский высказался о проблемах сборной Беларуси.

«Думаю, у нас есть игроки, которые в дальнейшем могут выступать на высоком уровне и помочь сборной. Но как с ними работать, как им дать толчок вперёд, чтобы команда выигрывала… Не так всё просто. У сборной России тоже не всё получается уже много лет. Тем более у них и резерв больше, и ресурсы. До сих пор канадцев не обыграли. Мне кажется, тут дело в менталитете. Выходя с канадцами, шведами, надо биться и сражаться», — сказал Грабовский.