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Главный тренер «Барыса» Корешков рассказал о плане предсезонной подготовки

31 мая 2017, среда. 09:54. Хоккей

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о работе команды летом.

«После медосмотра все кандидаты в «Барыс» соберутся в Астане 8 июля, потренируемся неделю, а затем вылетаем на тренировочную базу в Алма-Ату, в район Ак-Булак. Там есть современный комплекс «Всемирная академия бокса», спортивные площадки которого мы также задействуем в подготовке. Так что в нашем распоряжении есть всё необходимое, чтобы заложить функциональную базу.

На 22 августа у нас запланировано мастер-шоу, хотим приоткрыть двери подготовительного лагеря команды КХЛ для юных хоккеистов, тренеров. А мы знаем, что Алма-Ата — это не только культурный и финансовый центр. Город успешно принимал Азиаду, недавно прошла зимняя Универсиада. Видно было, что интерес к хоккею в городе есть, эту массовость надо поддерживать и развивать. Для ребят «Барыса» такая встреча также будет хорошей эмоциональной перезагрузкой. 28 августа сыграем тренировочный матч с местной командой «Алматы», после чего возвращаемся домой. С 6 по 12 августа, как вы знаете, состоится традиционный международный турнир «Кубок президента Республики Казахстан». В этом году по составу он очень представительный. Швейцарский «Давос», клубы КХЛ из нашей конференции «Авангард», «Трактор», «Нефтехимик» и «Адмирал».

Далее с 15 по 19 августа «Барыс» участвует в предсезонном турнире — мемориале Виктора Блинова, который возрождают в Омске. То есть ещё раз сыграем с «Авангардом», также в число спарринг-партнёров добавятся «Автомобилист», «Амур» и «Югра». Ну а там через пару-тройку дней и старт сезона КХЛ. Календарь предсезонной подготовки получился насыщенный, интенсивный. Есть время и поработать над физикой, и определиться с составом, и наиграть связки, тактические комбинации. Конечно, рассчитываем на поддержку наших болельщиков и в сезоне, и на Кубке президента. А поскольку он в этом году проводится в рамках всемирной выставки «EXPO-2017», ждём на трибунах нашей красавицы-арены и гостей Астаны», — цитирует Корешкова официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
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ХК Барыс Евгений Корешков
Новости. Хоккей
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