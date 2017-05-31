Вилле Сопанен и Маттиас Мюттюнен перешли в «Куньлунь»

Два финских нападающих стали игроками «Куньлуня». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе китайского клуба. В китайскую команду перешли Матиас Мюттюнен и Вили Сопанен.

«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Рикардом Йюнге

Сопанен провёл сезон-2016/17 на родине за команду «Пеликанс». В 41 матче регулярного чемпионата на его счету 46 (20+26) очков, в плей-офф он провёл 5 матчей и набрал в них 3 (1+2) очка.

Мюттюнен в завершившемся сезоне выступал за финскую команду «Калпа». В регулярном чемпионате на его счету 39 (14+25) очков в 56 матчах, в 18 матчах плей-офф он набрал 8 (3+5) очков.