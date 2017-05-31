ФХР поздравила Валерия Брагина с 61-летием

31 мая главному тренеру молодёжной сборной России Валерию Брагину исполнился 61 год.

«31 мая празднует день рождения главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин. Сложно представить нашу «молодёжку» без Брагина, ведь именно с его именем связаны успехи команды на последних МЧМ (золото 2011 года, а также серебряные медали, завоёванные в 2012, 2015 и 2016 гг. и бронза-2017). В команде Валерия Брагина молодые игроки получают тот опыт и закалку, которые впоследствии необходимы им во взрослом хоккее, во многом благодаря уникальной тренерской харизме, его парни на льду иногда творят настоящие чудеса и переворачивают с ног на голову казалось бы уже упущенные матчи.

Валерий Николаевич, хочется пожелать Вам ещё больше молодых талантов, пусть наша молодежная команда снова и снова радует новыми победами и достижениями. А также, конечно, счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов и отличного настроения», — сказано в сообщении на официальном сайте ФХР.