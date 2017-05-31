Кросби: «Питтсбургу» просто нужно найти способ почаще бросать

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби порассуждал на тему низкой бросковой активности в первом матче финальной серии с «Нэшвилл Предаторз». Действующий обладатель Кубка Стэнли не нанёс ни одного броска за 37 минут, это антирекорд НХЛ. «Питтсбург» при этом ведёт в серии со счётом 1-0.

«Их вратарь очень хорош в обращении с шайбой. Поэтому забрасывать её в зону «Предаторз» нужно с умом — в те зоны, где он не может её достать и где мы сами можем успешно применить форчек. Некоторые потенциальные моменты не удалось превратить в броски из-за того, что последний пас застревал у кого-то в коньках или бросок шёл мимо цели.

Случались длинные отрезки, когда особо острых моментов не возникало ни у нас, ни у них. Понятно, что обороняться в этой серии обе команды будут плотно, и нам просто нужно найти способ почаще бросать», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.