Салливан: «Питтсбург» умеет побеждать по-разному, а не из-за везения

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о системе игры своей команды. В первом матче финальной серии действующий обладатель кубка Стэнли не сумел ни разу бросить в створ ворот «Нэшвилл Предаторз» в течение 37 минут — это антирекорд НХЛ.

Учебник успеха Малкина и Ко. 0 бросков за 37 минут и победа в кармане В первом матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» отыграл дефицит в три шайбы, но не смог одержать победу.

«Я не думаю, что мы побеждаем из-за везения. Наша команда умеет побеждать разными способами. Мы хорошо распоряжаемся своими возможностями. Иногда мы будем перебрасывать соперника и больше времени контролировать территорию. В других матчах нам придётся больше обороняться и постараться снизить если не количество, то качество моментов.

Ключевым является именно наше умение побеждать по-разному. Мы стараемся быть максимально искренними и откровенными с нашими игроками по части оценки нашей игры. Мы прекрасно знаем, что способны играть лучше. Игроки тоже это знают», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ