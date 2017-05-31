Агент Фролова: будем расторгать контракт с «Кузней» и искать новый клуб

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего Александра Фролова, рассказал о планах своего клиента. Ранее Фролов заключил контракт с новокузнецким «Металлургом», который исключили из числа участников Континентальной хоккейной лиги. Команда подаст заявку в ВХЛ.

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«Сначала нужно официально расторгнуть контракт с новокузнецким «Металлургом», это мы постараемся сделать в ближайшие дни, а затем будем искать новый клуб», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.