Йордан: сочетание моей фамилии и номера Джордана — это уже как-то слишком

Новичок «Амура» защитник Михайл Йордан рассказал о переходе и своём пути в хоккее.

«Обычно в моих командах был только один чех, кроме меня – и в юниорской лиге Канады, и в НХЛ. Это здорово, что в Хабаровске рядом будет столько соотечественников. Скажу честно, это стало одним из главных факторов при подписании контракта именно с «Амуром». С Коларжем и Зогорной мы вместе играли за национальную сборную. С Квапилом лично не знакомы, но, конечно, знаю, что он за игрок. После Кубка мира клубы НХЛ предлагали мне только двусторонние контракты, а я больше не хотел жить с мыслями о том, что в любой момент тебя могут отправить в АХЛ, в другой город. Поэтому и решил поиграть в КХЛ. У меня было несколько предложений, но «Амур» сориентировался быстрее всех и предложил мне контракт.

В 17 лет я играл в юниорской лиге Чехии и не видел особых перспектив. Решил отправиться в Северную Америку, попробовать свои силы там. У меня была мечта – пробиться в НХЛ. Понимаю, что всё сделал правильно, уехав за океан. Я всегда очень серьёзно относился и отношусь к работе. Моя философия — нужно пахать изо всех сил, и это обязательно окупится. Я очень хотел попасть в НХЛ, эта мечта меня мотивировала.



Первый матч в НХЛ? Это был домашний матч против «Торонто» дома, в Роли. Я почувствовал тогда, что переезд из родной Чехии, несколько лет упорной работы в юниорских лигах и АХЛ – всё это было не зря. Мы выиграли тот матч. Первый гол в НХЛ? Мы играли против «Оттавы Сенаторз». Меня выпустили на большинство, я поехал к воротам и получил отличный пас от партнёра. Забивал уже практически в пустые ворота. Шайба хранится у меня дома, в красивой рамке.

Я почти тёзка Майкла Джордана и играл под 23-м номером? Так просто совпало. В детстве мне очень нравился чешский защитник Карел Рахунек, а он играл под номером 23. Поэтому и я его взял, когда был молодым. Но потом подумал, что сочетание моей фамилии и этого номера – это уже как-то слишком, ха-ха», — цитирует игрока официальный сайт хабаровского клуба.