Хэйнси: в финальной серии с «Нэшвиллом» от меньшинства будет многое зависеть

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Рон Хэйнси выразил мнение, что команда должна лучше действовать в меньшинстве в финальной серии с «Нэшвилл Предаторз». Действующий обладатель кубка Стэнли ведёт в серии 1-0.

«Меньшинство – одна из тех вещей, где мы можем прибавить. Мы действовали в целом неплохо, совсем уж много им не позволяли, однако благодаря двум шайбам в большинстве они вернулись в игру. Нам надо подточить меньшинство, потому что дальше от него будет многое зависеть», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.