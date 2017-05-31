Мэры Питтсбурга и Нэшвилла поспорили на победителя финала Кубка Стэнли

Мэры Питтсбурга и Нэшвилла — Билл Педуто и Меган Бэрри — заключили пари на финал плей-офф НХЛ, согласно которому проигравший наденет свитер занявшей последнее место команды «Колорадо Эвеланш».

«Мэры побеждающего города заставляют проигравшего делать что-то неловкое. Мы с Биллом решили сделать ещё один шаг и действительно наказать проигравшего. Вместо того чтобы носить свитер друг друга, проигравший неделю будет ходить по городу в свитере «Колорадо», – сообщил Бэрри.

«Я всегда знал, что у него есть чувство юмора, достаточно жестокое. Надеюсь, что мои ребята победят», – сказал Педуто.