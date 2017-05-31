ВФСО «Динамо» заявило, что не участвует в управлении хоккейного клуба

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» не принимает участия в управлении АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе ВФСО «Динамо». Ранее появились сведения, что чемпион ВХЛ, фарм-клуб московской команды, команда «Динамо-Балашиха» может прекратить своё существование из-за тяжёлого финансового положения. Закрытие команды планируется Центральным советом ВФСО «Динамо», в случае смены руководства клуба в ближайшее время.

«ВФСО «Динамо» не участвовало в управлении АНО «Объединённый хоккейный клуб «Динамо», представители общества в совете директоров отсутствуют. Единственным руководителем клуба, единолично управляющим и ответственным за экономическое положение клуба, в настоящий момент является Андрей Сафронов. Результатом его управления стали серьезные финансовые проблемы, включая налоговую задолженность и задержки по заработной плате игроков, тренеров и персонала клуба», — говорится в заявлении пресс- службы общества.