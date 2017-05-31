Вратарь Гарнетт пополнил состав 4-й команды сильнейшей британской лиги

Вратарь Майкл Гарнетт перешёл в команду «Ноттингэм Пантерз». «Пантеры» выступают в сильнейшей лиге Великобритании — Elite Eishockey League. В сезоне-2016/17 новая команда Гарнетта заняла четвёртое место из десяти возможных, вылетев на стадии четвертьфинала.

В сезоне-2016/17 Гарнетт выступал в КХЛ за «Медвешчак» — 17 матчей, процент отражённых бросков 90,3, в среднем за матч 3,15 пропущенных шайбы. Хорватская команда ближе к концу регулярного чемпионата начала распродавать игроков, и Гарнетт перешёл в швейцарскую команду «Берн».

На уровне КХЛ Гарнетт выступал за ХК МВД, московское «Динамо», «Трактор», «Слован» и «Медвешчак». Голкипер дважды доходил до финала розыгрыша Кубка Гагарина, но его команды оба раза уступали.