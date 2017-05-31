Вратарь Полуэктов остаётся в «Барысе»

Вратарь Павел Полуэктов принял квалификационное предложение «Барыса». Об этом информирует официальный сайт астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и командой Континентальной хоккейной лиги носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

В сезоне-2016/17 Полуэктов не провёл ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге, он выступал в Высшей хоккейной лиге за «Торпедо» из Усть-Каменогорска. За «Барыс» вратарь начал выступать с сезона-2012/13. Наибольшее число матчей он провёл в сезоне-2015/16 — 20.