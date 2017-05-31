КХЛ обнародовала рейтинг оценки клубов. «Амур», «Югра» и «Лада» — аутсайдеры

Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг клубов за последние три сезона. На последнем месте исключённый из числа участников КХЛ новокузнецкий «Металлург».

В основе рейтинга восемь параметров со следующим ранжированием: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%).

Топ-5 команд — СКА, «Йокерит», ЦСКА, «Магнитка» и «Авангард». Замыкают список «Амур», «Югра» и «Лада».