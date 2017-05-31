ЦСКА летом проведёт сборы в Финляндии и Швейцарии и сыграет предсезонный турнир

Хоккейный клуб ЦСКА определился с планами предсезонной подготовки.

В начале июля игроки пройдут медицинское обследование, после чего приступят к тренировкам на льду ЛДС ЦСКА. 10 июля команда отправится на первый зарубежный сбор. Его местом по традиции станет финский город Рованиеми. Команда проведёт там две недели, после чего вернётся в Москву и сыграет несколько контрольных матчей.

31 июля команда отправится на 10-дневный сбор в Швейцарию, во время которого проведёт ряд контрольных матчей с местными командами. По возвращении в Москву ЦСКА продолжит подготовку к сезону участием в Кубке мэра Москвы.

Информация о контрольных матчах будет опубликована позднее.