Лавиолетт: правила определения офсайда работают

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт высказал мнение о правиле определения офсайда. В первом матче финала розыгрыша Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (3:5) судьи отменили шайбу Пи Кея Суббэна после видеоповтора, на котором зафиксировали офсайд. Команда отыгралась с 0:3, но всё равно проиграла.

«Сейчас я сосредоточен на тренерской работе. Прямо сейчас действуют такие правила. Я думаю, что они работают. У всех всегда будет другой взгляд на какие-то вещи. Но я полагаю, что по этой причине правила и работают», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.