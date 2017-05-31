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Беннинг: «Ванкувер» потратил на Трямкина много времени, было обидно его потерять

31 мая 2017, среда. 17:15. Хоккей

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг поделился мнением о защитной линии своей команды и возвращении Никиты Трямкина в КХЛ.

«Отъезд Трямкина разочаровал, потому что мы драфтовали его в третьем раунде. Мы потратили много времени, чтобы подписать с ним контракт, привезти его сюда, работали с ним весь сезон. Нам кажется, он сильно вырос за этот год. После всего этого было обидно его потерять, но тем не менее на подходе к основной команде есть Олли Юолеви, который должен стать очень хорошим игроком. Мы только что подписали ещё одного защитника Филипа Хольма, который выступал за сборную Швеции. Он умеет делать первый пас, мы рады, что он присоединится к нашей команде. Защита „Ванкувера“ вновь станет моложе. Трой Стечер показывал неплохой прогресс в этом году, мы надеемся, что он будет и дальше расти. Мы довольны некоторыми нашими молодыми защитниками», — цитирует Беннинга TSN.

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Источник: TSN Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Джим Беннинг Никита Трямкин
Новости. Хоккей
31 мая 2017, среда
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