Кто станет победителем во 2-м матче финала Кубка Стэнли?

31 мая состоится второй матч финальной серии Кубка Стэнли. «Питтсбург Пингвинз» на родном льду примет «Нэшвилл Предаторз». Первая игра закончилась победой «пингвинов» со счётом 5:3.

Угадайте, кто станет победителем во второй встрече финала.

Если у вас не отображается опрос, то принять участие в нём можно, пройдя по следующей ссылке.

«Питтсбург» является действующим чемпионом, «Нэшвилл» же впервые в своей истории дошёл до финального раунда. Встреча состоится в ночь с 31 мая на 1 июня, начало — в 03:00 мск.