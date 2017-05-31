Боченски: за карьеру я объездил весь мир, рад начать новую главу в своей жизни

Бывший нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Брэндон Боченски опубликовал обращение к болельщикам после объявления о завершении карьеры.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и мою семью на протяжении 13 лет. Благословит вас бог! Моя карьера возила меня по всему миру. Я узнавал гораздо больше, когда спотыкался, чем когда добивался успеха. Сейчас я очень рад начать новую главу своей жизни и провести больше времени с теми, кто важнее всего», — написал Боченски в своём «фейсбуке».

Боченски выступал за «Барыс» с 2010 по 2017 год. Всего Брэндон провёл в КХЛ 399 матчей, в которых набрал 397 очков (160+237). Он является лучшим иностранным бомбардиром в истории КХЛ.