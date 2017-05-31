С болельщика «Нэшвилла», бросившего сома на лёд арены, сняли обвинения

Прокурор округа Аллегени в Питтсбурге снял обвинения с болельщика «Нэшвилл Предаторз», который бросил на лёд сома в первом матче финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

«Прокурор округа, рассмотрев показания мистера Уодделла, а также изучив видео с этим инцидентом, принял решение, что действия мистера Уодделла не попадают под обвинение в уголовном преступлении. Все три обвинения будут с него сняны», — сообщается в официальном аккаунте прокурора на «Фейсбуке».

Джейкоба Уоддела обвиняли в хулиганстве, срыве мероприятия и владении орудием для совершения преступления. Болельщики «хищников» по традиции бросают на лёд сомов во время плей-офф.