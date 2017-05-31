Якимов: дружеская обстановка на арене в Нижнекамске помогает тренироваться

Нападающий «Нефтехимика» Богдан Якимов рассказал, как поддерживает форму и тренируется в межсезонье.

«В это время в городе много хоккеистов – воспитанников нижнекамской школы. Мы вместе собираемся, тренируемся в зале и на льду. В этом году впервые лёд на «Нефтехим-Арене» не растопили, и у нас появилась прекрасная возможность тренироваться дома. Мы все друг друга знаем, потому что когда-то играли за одну школу. Это весело – вот так собираться. Весёлая дружеская обстановка помогает тренироваться и набирать форму, работать в компании друзей намного легче.

Мы будем заниматься в таком духе до начала официальных сборов. Не утомительно ли? Сейчас «Нефтехимик» омолаживается, поэтому молодым игрокам будет предоставлен шанс проявить себя. Нужно быть готовым к серьёзным задачам, проявить себя в полной мере в этот момент. Это моя инициатива. Тренирую моменты, которых не достаёт в игре, совершенствую то, что получается. Работаю над всем. Лето – прекрасное время для хоккеиста, чтобы стать лучше", — цитирует Якимова пресс-служба клуба.