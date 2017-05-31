Ветераны «Динамо»: Центральный совет пытается угробить хоккейный клуб

Ветераны хоккейного клуба «Динамо» написали открытое письмо в адрес министра спорта РФ Павла Колобкова, президента ФХР Владислава Третьяка и президента КХЛ Дмитрия Чернышенко.

«Хоккей отныне в обществе «Динамо» находится под угрозой исчезновения! После ухода Аркадия Романовича Ротенберга с поста президента клуба начались проблемы с финансированием и стала сбоить тщательно выстроенная финансовая система. Команда переходила из сезона в сезон с большим трудом, закрывая все свои долговые обязательства. И связано такое бедственное положение не с тем, что спонсорские деньги расходуются направо и налево, а с тем, что выстраивается правильная и нужная хоккейная вертикаль, на развитие которой и уходит основная часть финансирования.

На сегодняшний день хоккейное «Динамо» оказалось на грани банкротства. Средства по-прежнему поступают, но отчего-то они остаются на счетах Центрального совета ВФСО «Динамо». Центральный совет, вместо того чтобы заботиться о развитии и поддержке такого массового и популярного вида спорта, как хоккей, делает всё, чтобы его попросту угробить. Сознательный шаг для того, чтобы прибрать хоккей к своим рукам. Ведь уже через пару недель игроки будут иметь полное право требовать расторжения контракта из-за невыплаты зарплаты. Вот тут-то и объявится новый клуб — ООО «ХК Динамо Москва» — детище Центрального совета. Полтора года назад ЦС уже получил возможность поруководить футбольным клубом и добился только того, что клуб, за всю свою историю не покидающий элитный дивизион футбольного чемпионата, вылетел в Высшую лигу с невероятными долгами. В 2010 году Центральный совет «Динамо» уже руководил хоккеем и доуправлялся фактически до банкротства. Если бы не подоспевшая помощь от МВД и слияние ХК МВД с «Динамо», то на этом история великого клуба и вовсе бы оказалась законченной.

Уважаемые Павел Анатольевич, Владислав Александрович и Дмитрий Николаевич! Мы очень надеемся на вашу помощь и конструктивное вмешательство, потому что если оставить ситуацию как есть, то впервые в своей истории легендарный хоккейный клуб, который золотой нитью проходит сквозь всю историю отечественного хоккея, будет вынужден сняться с соревнований и отказаться от участия в КХЛ. Мы уже не можем молча смотреть на то, что происходит, и вынуждены обратиться к вам и ко всей спортивной общественности за помощью!" — написали в обращении ветераны.

Письмо подписали Виталий Давыдов, Александр Мальцев, Александр Пашков, Александр Голиков, Владимр Голиков, Станислав Петухов, Василий Первухин и Владимир Мышкин.

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Открытое письмо ветеранов «Динамо»