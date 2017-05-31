Источник: Тревор ван Римсдайк и Крюгер могут перейти из «Чикаго» в «Вегас»

«Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс» работают над сделкой, по которой защитник Тревор ван Римсдайк и нападающий Маркус Крюгер пополнят состав нового клуба. Об этом сообщает TSN.

«Чикаго» хочет отдать одного из этих игроков на драфте расширения при условии, что второй перейдёт в «Вегас» в результате обмена. Отмечается, что благодаря этой сделке «Блэкхоукс» могли бы разгрузить платёжную ведомость, потому что в следующем сезоне рискуют выйти за рамки потолка зарплат на $ 4 млн. Крюгер в ближайшие два года будет получать чуть больше $ 3 млн, у ван Римсдайка контракт на $ 825 тыс.