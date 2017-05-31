Тривино подписал новый контракт с «Барысом», Дугин — с московским «Динамо»

Защитник Егор Дугин, являясь ограниченно свободным агентом, принял квалификационное предложение московского «Динамо» об одностороннем контракте на один год. Нападающий Кори Тривино, будучи в статусе ограниченно свободного агента, принял квалификационное предложение «Барыса» о двустороннем контракте на два года. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

27-летний Тривино в прошедшем сезоне сыграл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 17 (9+8) очков, в 10 играх плей-офф отметился одной заброшенной шайбой и тремя передачами.

26-летний Дугин провёл 41 матч в «регулярке» и один в плей-офф, набрав 8 (2+6) баллов за результативность.