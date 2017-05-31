Нападающие Трунёв и Чернов подписали новые однолетние контракты с «Северсталью»

Два игрока, находясь в статусе ограниченно свободных агентов, приняли квалификационное предложение «Северстали» об одностороннем контракте на один год. Это нападающие Максим Трунёв и Павел Чернов. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

26-летний Трунёв в прошедшем сезоне принял участие в 58 матчах, забросил 17 шайб и 12 раз ассистировал партнёрам, заработав показатель полезности "-11". 27-летний Чернов провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 24 (12+12) баллами за результативность при показателе полезности "+6".