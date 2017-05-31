«Ванкувер» хочет обменять 5-й пик на драфте-2017 на более высокий

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг сообщил, что хочет обменять пятый пик на драфте 2017 года на более высокий. «Косатки» заняли предпоследнее место в регулярном чемпионате, но в результате драфт-лотереи получили пятый выбор.

«Мы поговорим с клубами, которые будут выбирать перед нами, и посмотрим, что из этого последует. Я считаю, что под пятым номером мы получим по-настоящему хорошего игрока. Мы узнаем, сможем ли мы получить более высокий пик, но если нет, то мы довольны пятым.

Нам нужен центральный нападающий, который будет хорошим распасовщиком и в перспективе сможет дирижировать большинством и набирать очки. Мы считаем, что при пятом выборе будет достаточно игроков, которые подходят нашим требованиям", — цитирует Беннинга TSN.