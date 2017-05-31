В Питтсбурге фанатам «Нэшвилла» запретили покупать сомов

В Питтсбурге ограничили продажу сомов на время домашних матчей финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». Болельщики «хищников» по традиции бросают эту рыбу на лёд во время матчей плей-офф. На рыбном рынке Питтсбурга «Вулиз» написали объявление, в котором сообщается, что для покупки сома нужно показать идентификационное удостоверение.

«Только для фанатов „Пингвинз“. Свежие сомы. Если вы фанат „Нэшвилла“, не беспокойте. Покупатель должен показать водительские права», — написано в объявлении.

В первом матче финальной серии один из фанатов «Предаторз» пронёс на арену сома и бросил его на площадку во время паузы в игре. Позднее стало известно, что он привёз рыбу из Нэшвилла.

С болельщика «Нэшвилла», бросившего сома на лёд арены, сняли обвинения

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» NHL on NBC.