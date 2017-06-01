Хагелин: расстраивает, что не попадаю в состав «Питтсбурга», но мне дадут шанс

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Карл Хагелин поделился мнением о том, почему не попадает в состав команды. Он пропустил первый матч финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (5:3, 1-0).

«Всегда неприятно пропускать матчи. Я ещё не бывал в подобной ситуации в НХЛ, меня это расстраивает. Понимаю, что я вернулся после травмы и ещё не вернул свою форму, но мне кажется, что я играл достаточно хорошо, чтобы быть в составе. Тренер сказал, что я получу шанс сыграть в этой серии, так что мне надо быть готовым», — цитирует Хагелина Aftonbladet.