Бонино: «Питтсбург» проводил в зоне «Нэшвилла» много времени, но мало бросал

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино поделился ожиданиями от второго матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (1-0).

«Нам надо больше бросать. Мы посмотрели видео и оказалось, что мы проводили в зоне соперника много времени. Больше, чем в своей. Просто мы мало бросали, так что надо наносить больше бросков и забирать отскоки.

После победы в первом матче давление уменьшилось? Вовсе нет. Вряд ли можно вздохнуть с облегчением до тех пор, пока не выиграешь четыре матча. Уж лучше мы будем играть, как в первом матче и победим, чем проиграем", — приводятся слова Бонино на официальном сайте клуба.