Малкин попытался подраться с Суббэном во время коммерческой паузы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн подрались во время второго матча финала Кубка Стэнли.

Эпизод произошёл в середине третьего периода при счёте 4:1, когда после свистка Малкин начал толкаться с другим защитником «хищников» Маттиасом Экхольмом. К россиянину тут же подоспел Суббэн, который также вступил в словесную перепалку с Евгением. Освободившись от сдерживавшего их лайнсмена, хоккеисты скинули краги, но полноценного обмена ударами в итоге так и не состоялось.

Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» во 2-м матче финальной серии

Видео эпизода с дракой Малкина можно посмотреть в YouTube.