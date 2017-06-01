Гюнцель: в Нэшвилле будет сумасшествие

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (4:1, счёт в серии — 2-0). Гюнцель в этом матче оформил дубль, забросив одну из шайб после броска Конора Шири.

«Конор здорово бросил по воротам, но ты никогда не знаешь, что произойдёт на добивании. Ты просто стараешься направить шайбу в створ, и она сама находит путь.

Теперь мы поедем в гости к «Нэшвиллу». Очевидно, там будет сумасшествие. Нам придётся непросто», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.